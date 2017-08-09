Умер основатель ВИА "Веселые ребята" Павел Слободкин

Во вторник, 8 августа, умер основатель и бессменный руководитель ансамбля "Веселые ребята", народный артист России, композитор, режиссер и педагог Павел Слободкин.

На момент смерти Павлу Яковлевичу Слободкину было 72 года.

Слободкин родился в Москве 9 мая 1945 года. В начала 60-х работал на Москонцерте дирижером и музыкальным руководителем оркестра.

В 1966 году Слободкин создал один из первых в СССР вокально-инструментальный ансамбль, получивший название "Веселые ребята".

В 1974 году, когда ансамбль "Веселые ребята" был уже крайне популярен в СССР и известен за рубежом, Слободкин пригласил в ВИА молодую Аллу Пугачеву, которая на следующий год получила гран-при на конкурсе "Золотой Орфей" в Болгарии с песней "Арлекино". Обработал и аранжировал песню Павел Слободкин.

В 1988 году "Веселым ребятам" был присвоен статус музыкального театра, а Слободкин стал заслуженным артистом РСФСР. В 2012 году Слободкина избрали академиком Международной академии театра, а в апреле 2015 года указом президента России музыкант был награжден орденом Почета.