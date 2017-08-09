Автомобильный наезд в пригороде Парижа расследует отдел по борьбе с террором

Автомобильный наезд на группу военных, задействованных в операции "Сентинель" в северо-западном пригороде Парижа Леваллуа-Перре, расследуют отдел полиции по борьбе с террором совместно со службой контрарзведки DGSI, что является косвенным признанием: происшедшее было терактом.

Об этом сообщает в среду, 9 августа, новостное агентство Reuters со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли выступила с официальным заявлением и сообщила, что полиция разыскивает преступника, сбежавшего с места преступления на автомобиле марки BMW.

Напомним, что в результате этого инцидента, происшедшего утром в среду, пострадали шесть человек, состояние двух из них медики оценивают как тяжелое.

Согласно заявлению мэра Леваллуа-Перре, сделанному через некоторое время после инцидента, автомобиль марки BMW был запаркован рядом с казармой французских военных, и начал движение, когда из казармы вышла большая группа военнослужащих. По мнению мэра, это указывает на то, что наезд был запланирован.

Информация уточняется.