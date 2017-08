Умер американский певец Глен Кэмпбелл

Во вторник, 8 августа, скончался легендарный американский певец кантри, актер и гитарист Глен Кэмпбелл. Певец умер в возрасте 81 года после продолжительной борьбы с болезнью Альцгеймера.

Обладатель премии "Грэмми" и популярный гитарист, который работал с Элвисом Пресли, The Mamas & the Papas и The Beach Boys и записывал такие хиты как "Strangers in the Night" Фрэнка Синатры и "I’m a Believer" The Monkees, Кэмпбелл наиболее известен как вокалист, популяризовавший кантри и сблизивший эту музыку с традиционной эстрадой.

Глен Кэмпбелл был самоучкой. Седьмой из 12 детей в семье фермера из Арканзаса, Глен купил свою первую гитару за 7 долларов и сам научился на ней играть.

Оставив карьеру гитариста в разных группах, Кэмпбелл в 1967 году выпустил несколько песен, которые принесли ему известность и "Грэмми", а его "Wichita Lineman" стала самой популярной песней среди американских солдат во Вьетнаме.

Пиком карьеры Кэмпбелла принято считать 1975 год, когда его песня "Rhinestone Cowboy" заняла первые места в хит-парадах множества стран.