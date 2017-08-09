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В мире

Ходорковский предрек России "тяжелые времена" в случае прихода к власти Навального

время публикации: 01:35 | последнее обновление: 01:40 блог версия для печати фото
Михаил Ходорковский

Бывший глава ЮКОСа и основатель общественной организации "Открытая Россия" Михаил Ходорковский предрек России "тяжелые времена" в случае прихода к власти оппозиционера Алексея Навального. Об этом он заявил в интервью журналисту Юрию Дудю на Youtube-канале "вДудь".

"У меня бы это вызвало бы, с одной стороны, радость, потому что я считаю, что любая сменяемость власти – это хорошо", – ответил Ходорковский на вопрос о том, как он отнесся бы к гипотетической победе Навального на президентских выборах, которые пройдут в 2018 году.

"С другой стороны, я точно бы сказал: "Ребята, делайте склады на тяжелые времена"", – цитирует бизнесена информационное агентство "Интерфакс".

По мнению Ходорковского, в этом случае течение пяти-шести лет Россия вернется к системе монопольной власти, которая существует сейчас. "Монопольная власть – это когда в стране существует один центр легитимности, один центр, который полномочен принимать решения, все остальные зависят от него", – пояснил он.

"Путь, который проделывает вождь в нашей стране, – он всегда более-менее один. Поэтому я считаю, мы должны ставить вопрос не "кто", а "что" вместо Путина", – сказал Ходорковский.

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