Пхеньян угрожает нанести ракетный удар по острову Гуам

Власти КНДР заявили, что взвешивают возможность нанесения ракетного удара по тихоокеанскому острову Гуам, на котором размещена база стратегических бомбардировщиков армии США.

Северокорейские СМИ опубликовали эту новость вскоре после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что любые угрозы в адрес США будут встречены "огнем и гневом".

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной на фоне участившихся ракетных испытаний КНДР и резкой реакции на поведение Пхеньяна со стороны США.

5 августа Совет безопасности ООН единогласно принял решение о введении новых санкций против Северной Кореи в связи с недавними испытаниями Пхеньяном баллистических межконтинентальных ракет.

Несколькими днями ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении в адрес КНДР дополнительных санкций со стороны США.

Напомним, 28 июля КНДР осуществила запуск очередной ракеты, которая могла упасть на территории экономической зоны Японии. По данным представителей вооруженных сил Южной Кореи, ракета, предположительно, баллистическая, была выпущена в направлении Японского моря.

4 июля власти КНДР объявили об успешном проведении испытаний баллистической ракеты большой дальности, которая упала в Японском море, пролетев около 930 километров. Прежде, чем упасть в воды Японского моря, ракета находилась в воздухе 37 минут. Японские власти заявили, что ракета упала в исключительной экономической зоне государства (EEZ). Пхеньян впервые объявил успешным запуск межконтинентальной баллистической ракеты (ICBM), потенциально способной достичь территории США. Запуск ракеты был произведен за день до открытия саммита Большой двадцатки, на котором лидеры G20 должны в частности обсудить способы борьбы с гонкой вооружений КНДР.