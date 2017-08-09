Власти КНДР выпустили из тюрьмы канадского пастора

Канадский пастор Хаен Су Лим, уроженец Южной Кореи, задержанный в КНДР 2015 году, был освобожден из трудового лагеря в среду, 9 августа, "по гуманитарным соображениям", сообщает CNN.

Лима был приговорен северокорейским судом к пожизненному заключению за "антигосударственную деятельность".

Напомним, в июне власти КНДР освободили американского студента Отто Вармбиера, который впал в трудовом лагере в кому и впоследствие скончался.

По последним данным, в северокорейских лагерях находятся на сегодняшний день трое граждан США.