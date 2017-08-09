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Четвертый фигурант "дела 26 марта" приговорен к четырем года тюрьмы

время публикации: 21:10 | последнее обновление: 21:10 блог версия для печати фото
Четвертый фигурант "дела 26 марта" приговорен к четырем года тюрьмы

Суд приговорил Андрея Косых, фигуранта так называемого "дела 26 марта", признанного виновным в применении насилия к полицейскому во время акции протеста в Москве, к четырем годам колонии общего режима.

Об этом сообщает в среду, 9 августа, новостной портал "Медиазона".

Косых стал четвертым человеком, приговоренным к тюрьме в рамках этого дела, по которому проходят шестеро обвиняемых. До этого сроки от восьми месяцев до 2,5 лет лишения свободы получили трое других фигурантов – Юрий Кулий, Александр Шпаков и Станислав Зимовец.

Обвинение требовало для Косых, который во время следствия находился под стражей, 4,5 года колонии общего режима. В своем последнем слове обвиняемый принес извинения пострадавшим и заявил, что "оступился".

По версии следствия, на акции 26 марта Косых ударил двух полицейских, что стало основанием для заведения дела по обеим частям статьи 318 УК РФ, в которой речь идет об опасном и неопасном для здоровье насилии в отношении представителя власти.

Акция протеста против коррупции, прошедшая в центре Москвы 26 марта, была не согласована с городскими властями. Полиция задержала более тысячи человек.

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Среда, 9 августа 2017 г.
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