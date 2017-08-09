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СМИ: в июле ФБР провело обыск в одной из резиденций Пола Манафорта

время публикации: 17:58 | последнее обновление: 17:58 блог версия для печати фото
СМИ: в июле ФБР провело обыск в одной из резиденций Пола Манафорта

26 июля текущего года агенты ФБР провели обыск в доме Пола Манафорта, бывшего главы предвыборного штаба нынешнего президента США Дональда Трампа. Об этом сообщила в среду, 9 августа, газета The Washington Post .

Джеймс Малони, представитель Манафорта подтвердил данную информацию в интервью новостной службе ABC News: "ФБР получило ордер на обыск в одной из резиденций мистера Манафорта, который последовательно сотрудничает с правоохранительными органами в рамках этого и других расследований – как делал это и раньше".

Манафорту, ключевому фигуранту дела о связях Трампа с российскими властями, не сообщили о проведении обыска заранее. В ходе этой акции у него были изъяты "документы и другие материалы", говорится в статье.

В этом материале также отмечается, что 27 июля Манафорт был ретроактивно зарегистрирован в качестве иностранного агента – из-за 17,1 миллионов долларов, которые получил за работу лоббиста украинской Партии регионов, которая в этой статье названа "пророссийской".

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