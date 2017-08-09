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Министр обороны США грозит "уничтожить северокорейский режим"

время публикации: 20:33 | последнее обновление: 20:33 блог версия для печати фото
Глава Пентагона Джеймс Мэттис

Глава Пентагона Джеймс Мэттис предупреждает власти Северной Кореи о недопустимости воинственной риторики и угроз, и заявляет, что они приведут в результате к свержению режима и уничтожению населения этой страны.

Об этом пишет в среду, 9 августа, ведущая британская газета Independent.

Это предупреждение было сделано на следующий день после того, как газета The Washington Post сообщила, что КНДР разработала миниатюрные ядерные боеголовки, способные достичь американской территории.

Мэттис, вслед за президентом США Дональдом Трампом, заявляет, что Пхеньян проиграет военную гонку и потерпит поражение в противостоянии, которое сам же инициирует.

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Среда, 9 августа 2017 г.
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