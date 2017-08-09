В пригороде Парижа автомобиль врезался в группу военных, есть пострадавшие

Утром в среду, 9 августа, в Леваллуа-Перре под Парижем автомобиль врезался в группу французских военнослужащих. В результате наезда два человека получили серьезные травмы. Еще четверо легко пострадали.

После наезда автомобиль марки BMW скрылся с места происшествия. Ведутся поиски преступников.

Полиция не сообщает, сколько человек находились в автомобиле.

Согласно заявлению мэра Леваллуа-Перре, сделанному через некоторое время после инцидента, автомобиль марки BMW был запаркован рядом с казармой французских военных, и начал движение, когда из казармы вышла большая группа военнослужащих. По мнению мэра, это указывает на то, что наезд был запланирован.





