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В мире

В Китае произошло второе мощное землетрясение за сутки

время публикации: 04:04 | последнее обновление: 04:07 блог версия для печати фото
В Китае произошло еще одно мощное землетрясение

В ночь на среду, 9 августа, в Китае произошло новое мощное землетрясение. По данным Геологической службы США, его магнитуда составила 6,3.

Эпицентр землетрясения располагался недалеко от границы с Казахстаном, в 235,7 км к юго-востоку от китайского города Баиджиантан и в 485 км к северо-востоку от Алма-Аты. Очаг залегал на глубине 25,9 км.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Это уже второе землетрясение в Китае за минувшие сутки. Во вторник в провинции Сычуань, на западе страны, произошло землетрясение магнитудой 6,5.

По официальным данным местных властей, в результате землетрясения погибли пять человек, еще 63 получили травмы. Есть опасения, что около сотни людей могут находиться под завалами в районе Национального парка Цзючжайгоу.

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