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В мире

Трансгендеры подали в суд на Трампа, который грозит запретить им служить в армии

время публикации: 21:36 | последнее обновление: 21:36 блог версия для печати фото
Трансгендеры подали в суд на Трампа, который грозит запретить им служить в армии

Пятеро трансгендеров, военнослужащие армии США, подали в суд на президента страны Дональда Трампа, который объявил на своей странице в социальной сети Twitter, что намеревается запретить им находиться на военной службе.

Об этом пишет в среду, 9 августа, сайт телеканала CNN.

Президент разъяснил, что американская армия должна сосредоточиться на "решающей и окончательной победе" и не может в связи с этим обременять себя "огромными медицинскими издержками и другими помехами", связанными с прохождением службы этой категорией населения. Он подчеркнул, что данное решение было принято после консультаций с генералами и военными экспертами.

Это заявление вызвало резкую критику со стороны американских законодателей от обеих партий Конгресса, а правозащитники потребовали немедленно привлечь президента к суду и таким образом отменить этот запрет.

Истцы, имена которых издание не приводит, заявляют, что они полагались на текущую политику министерства обороны, разрешающую им служить в армии, и утверждают, что запрет Трампа, который приведет к отмене их контрактов, является неконституционным.

27 июля генерал ВМС Джозеф Данфорд, командующий Объединенными комитетами начальников штабов армии США, прокомментировал "твит" Дональда Трампа, заявив: никакой реформы в отношении трансгендеров, несущих службу в вооруженных силах, не планируется – военное руководство относится с уважением ко всему армейскому составу.

Напомним, что в 2014 году трансгендеры обратились в министерство обороны США разрешить им открыто служить в армии. Они заявили, что подвергаются дискриминации в отличие от ЛГБТ-сообщества, представители которого в 2011 году получили такое разрешение.

В июле 2016 года бывший глава Пентагона Эштон Картер снял запрет на службу трансгендеров в армии. По информации исследовательского центра RAND Corporation, в тот период в армии США, насчитывающей 1,2 млн человек, несли службу около 2.450 трансгендеров.

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// NEWSru.co.il // В мире // 27 июля 2017 г.
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