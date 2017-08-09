Раввины требуют отменить запрет на въезд в Израиль активистов BDS

Более двухсот раввинов, представителей либерального течения в иудаизме, подписали письмо, призывающее власти Израиля отменить запрет на въезд в страну активистов организации BDS, ратующей за бойкот еврейского государства.

Это послание стало ответом на происшедший в прошлом месяце инцидент: раббанессе Алисе Вайс, представляющей движение "Еврейский голос в защиту мира", которое поддерживает BDS, было отказано в праве сесть на самолет израильской авиакомпании, вылетающий из вашингтонского аэропорта Даллес.

Вайс возглавляла группу из пятерых человек, в числе которых были двое евреев, христианин и мусульманин, которым также не разрешили лететь в Израиль – по распоряжению израильского правительства, пишет агентство еврейских новостей JTA.

В своем письме 212 раввинов называют этот запрет "антидемократичным", и требуют признать их право на различие во мнениях: "Бойкот является легитимным средством ненасильственной тактики, которая используется как в нашей стране, так и за рубежом с целью обеспечить справедливость для маргинальных и угнетенных общин. Только Бог может решать, правильно наше решение или же нет. Мы все озабочены лишь одним – как обеспечить мир и равенство для израильтян и палестинцев, об этом мы спорим, за это боремся". Напомним, что в марте текущего года Кнессет одобрил поправку к закону, запрещающую лидерам движения BDS въезд в Израиль. Это уложение направлено против физических и юридических лиц, которые активно продвигают бойкот еврейского государства и способны нанести своей деятельностью ущерб израильтянам.