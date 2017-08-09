9 августа 2017 г.
последняя новость: 20:50
О состоянии Люси Дубинчик
История москвички, переехавшей в Израиль
Решена судьба Андрея Малахова
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
20:33 Министр обороны США грозит "уничтожить северокорейский режим"
19:51 Раввины требуют отменить запрет на въезд в Израиль активистов BDS
18:54 В Лионе разрушен мемориал в память о детях-жертвах Холокоста. Макрон возмущен
17:58 СМИ: в июле ФБР провело обыск в одной из резиденций Пола Манафорта
15:37 В окрестностях Парижа задержан человек, подозреваемый в автомобильном теракте
15:35 Автомобильный наезд в пригороде Парижа расследует отдел по борьбе с террором
14:26 Власти КНДР выпустили из тюрьмы канадского пастора
11:33 Республика Кабо-Верде отрицает, что будет поддерживать Израиль в ООН
10:53 Землетрясение в Китае: десятки погибших, сотни раненых
10:29 Пхеньян угрожает нанести ракетный удар по острову Гуам
В мире

Раввины требуют отменить запрет на въезд в Израиль активистов BDS

время публикации: 19:51 | последнее обновление: 19:59 блог версия для печати фото
Раввины требуют отменить запрет на въезд в Израиль активистов BDS

Более двухсот раввинов, представителей либерального течения в иудаизме, подписали письмо, призывающее власти Израиля отменить запрет на въезд в страну активистов организации BDS, ратующей за бойкот еврейского государства.

Это послание стало ответом на происшедший в прошлом месяце инцидент: раббанессе Алисе Вайс, представляющей движение "Еврейский голос в защиту мира", которое поддерживает BDS, было отказано в праве сесть на самолет израильской авиакомпании, вылетающий из вашингтонского аэропорта Даллес.

Вайс возглавляла группу из пятерых человек, в числе которых были двое евреев, христианин и мусульманин, которым также не разрешили лететь в Израиль – по распоряжению израильского правительства, пишет агентство еврейских новостей JTA.

В своем письме 212 раввинов называют этот запрет "антидемократичным", и требуют признать их право на различие во мнениях: "Бойкот является легитимным средством ненасильственной тактики, которая используется как в нашей стране, так и за рубежом с целью обеспечить справедливость для маргинальных и угнетенных общин. Только Бог может решать, правильно наше решение или же нет. Мы все озабочены лишь одним – как обеспечить мир и равенство для израильтян и палестинцев, об этом мы спорим, за это боремся". Напомним, что в марте текущего года Кнессет одобрил поправку к закону, запрещающую лидерам движения BDS въезд в Израиль. Это уложение направлено против физических и юридических лиц, которые активно продвигают бойкот еврейского государства и способны нанести своей деятельностью ущерб израильтянам.

facebook







  Rating@Mail.ru  
Среда, 9 августа 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017