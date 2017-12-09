Умер знаменитый артист театра и кино Леонид Броневой

В субботу, 9 декабря, утром, в Москве скончался артист театра и кино Леонид Броневой, сообщает РИА Новости со ссылкой на слова директора московского театра "Ленком" Марка Варшавера. Актеру было 88 лет. Даты прощания и похорон будут известны позже.

Леонид Сергеевич Броневой родился в 1928 году в Киеве. Его отец, Соломон Иосифович Броневой (настоящая фамилия – Факторович), во время гражданской войны воевал на стороне "красных", в начале 30-х он поднялся высоко по карьерной лестнице и, тем не менее, в 1937-м ему не удалось избежать печальной участи. Он был арестован как "троцкист".

Мать, Белла Львовна Ландау, развелась с мужем, чтобы уберечь от проблем сына – 9-летнего Леонида. Также ей удалось изменить отчество сына – с "Соломоновича" на "Сергеевича". Тем не менее, Белла Львовна и Леонид были сосланы в Кировскую область как "семья врага народа".

Во время войны Леонид Броневой вместе с матерью жил в Казахстане. В 1950 году он окончил Ташкентский театральный институт им. Островского. В 1953 году после опыта работы в городских театрах Магнитогорска и Оренбурга Броневой отправился в Москву. Он поступил сразу на третий курс Школы-студии МХАТ и окончил ее в 1955 году.

Леонид Броневой служил в театрах Иркутска, Воронежа, Грозного. Лишь в 1962 году он снова оказался в Москве, где стал ведущим актером Московского драматического театра на Малой Бронной. С 1988 года играл на сцене Московского театра "Ленком".

Уже будучи состоявшимся театральным актером Леонид Броневой исполнил свою самую известную роль – Мюллера в телефильме "Семнадцать мгновений весны". Он сразу стал необыкновенно популярным и в 1976 году удостоился Государственной премии РСФСР за работу в этой картине. На тот момент актеру исполнилось 45 лет. После этого Леонид Сергеевич сыграл запомнившиеся роли в фильмах "Тот самый Мюнхгаузен", "Покровские ворота", "Формула любви", "Небеса обетованные".

В 70-80-е годы Леониду Броневому были присвоены звания "Заслуженного артиста РСФСР", "Народного артиста РСФСР" и "Народного артиста СССР", в начале 2000-х артисту были вручены ордена "За заслуги перед Отечеством" всех четырех степеней.





