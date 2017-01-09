9 января 2017 г.
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Коммунисты требуют лишить сана главного раввина России Берла Лазара

время публикации: 18:12 | последнее обновление: 18:12 блог версия для печати фото
Коммунисты требуют лишить сана главного раввина России Берла Лазара

Заместитель председателя ЦК Коммунистической партии России Сергей Малинкович потребовал "лишить раввина духовного сана" за предложение перезахоронить останки тел Ленина и Сталина, сообщает 9 января пресс-служба главного раввина России.

Руководитель Департамента общественных связей Федерации еврейских общин России Борух Горин заявил в ответ на это требование:"Прежде всего, представителям коммунистических организаций желательно не использовать для аргументации фальшивые документы, и, наконец, запомнить, что главного раввина России зовут Берл Лазар, а не Бен Лазар. Высказывания о том, что главный раввин может быть "лишен сана за вмешательство в светскую проблематику" звучит смешно. Во-первых, Конституция РФ защищает право на свободу слова, а во-вторых, главным раввином России Берл Лазар был избран не чиновниками, а съездом раввинов. Соответственно, и лишиться этого звания можно лишь за грубое и публичное нарушение заповедей Торы.

О том, что Ленин и Сталин буквально залили страну кровью и сломали жизнь десяткам миллионов людей свидетельствуют многочисленные опубликованные архивные документы (в том числе подписанные Сталиным и его сподвижниками расстрельные списки на десятки тысяч человек) и признания самих коммунистических вождей.

Важной темой советского режима была борьба с религией, продолжавшаяся с небольшими перерывами буквально до последних лет существования СССР. Даже пресловутое "прекращение гонений" в 1943 г. (а не в 1939, как указывает один из критиков Лазара), вызванное сугубо практическими соображениями, спустя пять лет сменилось новой волной репрессий.

У каждой конфессии есть свой мартиролог жертв, и иудаизм здесь не исключение. Главного раввина России упрекают в том, что он назвал советский период "мрачным", приводя в качестве контрдовода цитаты ряда иерархов РПЦ, однако критики со стороны партии Коммунисты России упорно не желают замечать, что эти цитаты, говорящие о подвиге народа, но не властей, вполне соответствуют словам, о том, что все хорошее, что было в стране достигалось не благодаря, а скорее вопреки намерениям руководителей СССР.

Что же касается вопроса о захоронении останков тел Ленина и Сталина, то здесь главный раввин России не сказал ничего нового. Вопрос о том, что тело Ленина должно быть предано земле, обсуждался еще в 90-е. Другое дело, что решение по нему так и не было принято".

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