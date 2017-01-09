Коммунисты требуют лишить сана главного раввина России Берла Лазара

Заместитель председателя ЦК Коммунистической партии России Сергей Малинкович потребовал "лишить раввина духовного сана" за предложение перезахоронить останки тел Ленина и Сталина, сообщает 9 января пресс-служба главного раввина России.

Руководитель Департамента общественных связей Федерации еврейских общин России Борух Горин заявил в ответ на это требование:"Прежде всего, представителям коммунистических организаций желательно не использовать для аргументации фальшивые документы, и, наконец, запомнить, что главного раввина России зовут Берл Лазар, а не Бен Лазар. Высказывания о том, что главный раввин может быть "лишен сана за вмешательство в светскую проблематику" звучит смешно. Во-первых, Конституция РФ защищает право на свободу слова, а во-вторых, главным раввином России Берл Лазар был избран не чиновниками, а съездом раввинов. Соответственно, и лишиться этого звания можно лишь за грубое и публичное нарушение заповедей Торы.

О том, что Ленин и Сталин буквально залили страну кровью и сломали жизнь десяткам миллионов людей свидетельствуют многочисленные опубликованные архивные документы (в том числе подписанные Сталиным и его сподвижниками расстрельные списки на десятки тысяч человек) и признания самих коммунистических вождей.

Важной темой советского режима была борьба с религией, продолжавшаяся с небольшими перерывами буквально до последних лет существования СССР. Даже пресловутое "прекращение гонений" в 1943 г. (а не в 1939, как указывает один из критиков Лазара), вызванное сугубо практическими соображениями, спустя пять лет сменилось новой волной репрессий.

У каждой конфессии есть свой мартиролог жертв, и иудаизм здесь не исключение. Главного раввина России упрекают в том, что он назвал советский период "мрачным", приводя в качестве контрдовода цитаты ряда иерархов РПЦ, однако критики со стороны партии Коммунисты России упорно не желают замечать, что эти цитаты, говорящие о подвиге народа, но не властей, вполне соответствуют словам, о том, что все хорошее, что было в стране достигалось не благодаря, а скорее вопреки намерениям руководителей СССР.

Что же касается вопроса о захоронении останков тел Ленина и Сталина, то здесь главный раввин России не сказал ничего нового. Вопрос о том, что тело Ленина должно быть предано земле, обсуждался еще в 90-е. Другое дело, что решение по нему так и не было принято".