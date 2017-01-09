На Манхэттене найден задушенным израильтянин "Биг Бен" – владелец ночного клуба

54-летний израильтянин Савьон Цабар, владелец популярного на Манхэттене ночного клуба Escuelita и влиятельный активист местной ЛГБТ-общины, был найден задушенным в своей квартире, расположенной на 81-й улице в Верхнем Вест-Сайде.

Полиция расследует этот инцидент как убийство, несмотря на то, что следы насилия на трупе обнаружены не были, пишет в понедельник, 9 января, сетевое издание Рix11.

Издание отмечает, что дважды в неделю к Цабару, которого называли Биг Бен из-за его веса, приходила 23-летняя массажистка, с которой у импресарио были интимные отношения, а также тот факт, что следов взлома и ограбления в квартире не найдено.

В 2012 году Цабар привлек внимание прессы, когда государственная компания Liquor Authority попыталась лишить его клуб лицензии на продажу спиртного в связи с происшедшей там потасовкой. "Биг Бен" выиграл тяжбу, публично обвинив компанию в гомофобии и попытке вытеснить его с рынка услуг в пользу "латинос" и афромериканцев, пишет газета Тhe NY Daily News.

В апреле прошлого года Цабар подвергся вооруженному грабежу – злоумышленники, угрожая пистолетом, вынесли из его квартиры 3.400 долларов наличными, а также два айпада и сотовый телефон.

На своей странице в социальной сети Facebook он регулярно публиковал фотографии своих домашних питомцев – собак Налы и Симбы, а также знаменитых друзей: Риханны, Даны Интернешенл и др.