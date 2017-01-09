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Учащиеся исламской школы в Лондоне не смогли назвать имя премьер-министра

время публикации: 17:56 | последнее обновление: 18:03 блог версия для печати фото
Учащиеся исламской школы в Лондоне не смогли назвать имя премьер-министра

Британский Комитет по стандартам в сфере образования (Ofsted) подверг резкой критике исламскую школу для мальчиков Darul Hadis Latifiah, расположенную в районе Бетнал Грин на востоке Лондона, после того, как инспекторы обнаружили в туалетах камеры наблюдения, изображения с которых можно было увидеть в холле и других публичных местах.

Они также выяснили, что многие учащиеся, подростки и юноши в возрасте от 11 до 20 лет, даже не знают, как зовут премьер-министра их страны. Школа была названа "неадекватной и не готовящей учеников к жизни в современной Великобритании", пишет в понедельник, 9 января, британский таблоид The Daily Mail.

В ходе рутинной проверки там были также найдены книги, в которых излагались "неприемлемые взгляды на внешний вид и поведение девочек и женщин". Кроме того, раздевалки и душевые кабинки произвели на инспекторов тяжелое впечатление – они были "грязными, отвратительными, со следами мышиного помета и металлическими обрезками на полу".

Учащиеся рассказали инспекторам, что в этой школе опасно задавать учителям вопросы о сексуальных отношениях – за подобное "нарушение" им грозило наказание в виде заключения под стражу.

По мнению проверяющих, персонал школы не прилагает достаточно усилий для оказания помощи правительству в борьбе с террором и распространением идеологии ИГ.

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Понедельник, 9 января 2017 г.
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