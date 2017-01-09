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ЕС выступил с осуждением теракта в Иерусалиме

время публикации: 14:20 | последнее обновление: 14:20 блог версия для печати фото
ЕС выступил с осуждением теракта в Иерусалиме

В понедельник, 9 января, пресс-служба Европейского союза распространила следующее заявление: "Четверо израильтян погибли и десятки были ранены в преднамеренной террористической атаке, совершенной водителем грузовика в пешеходной зоне Армон а-Нацив в Иерусалиме. ЕС осуждает убийство четырех молодых израильтян. ЕС осуждает любые подстрекательства к насилию или восхваление терроризма. Мы передаем наши искренние соболезнования семьям погибших и пожелание скорейшего выздоровления раненым в террористическом акте. Нет и не может быть оправдания таким преступлениям. ЕС продолжит работать с теми, кто ищет мира, и осуждает сторонников насилия и террора".

Отметим, что руководство Евросоюза выступило с устным осуждением теракта в Иерусалиме вскоре после нападения в Армон а-Нацив 8 января. Письменное заявление было опубликовано на следующий день.

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Понедельник, 9 января 2017 г.
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