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Бранденбургские ворота в Берлине окрасились в цвета израильского флага

время публикации: 20:30 | последнее обновление: 20:30 блог версия для печати фото
Бранденбургские ворота в Берлине окрасились в цвета израильского флага

В понедельник, 9 января, знаменитые Бранденбургские ворота в Берлине были окрашены в цвета израильского флага в память о жертвах теракта в Иерусалиме, унесшего жизни четырех человек.

Франк-Вальтер Штайнмайер, министр иностранных дел Германии, заявил, что вчерашний теракт в Иерусалиме заставляет вспомнить о "рождественском теракте" в Берлине. "Я осуждаю это нападение и хочу заявить, что в это трудное время мы на стороне наших израильских друзей", - цитирует Штайнмайера издание Der Tagesspiegel.

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаниягу в своем Facebook написал: "Спасибо, Германия, за солидарность с Израилем и за поддержку в войне с террором".

Отметим, что Бранденбургские ворота после терактов во Франции и Турции окрашивались в цвета национальных флагов этих стран.

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