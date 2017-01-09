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В мире

Тhe New York Times: Джаред Кушнер получит пост внешнеполитического советника в Белом доме

время публикации: 12:55 | последнее обновление: 12:59 блог версия для печати фото
Джаред Кушнер

В минувшее воскресенье команда Трампа сообщила уходящей администрации Белого дома, что обзор главных событий внешней политики, о которых следует знать новому президенту, будет составлять для него зять – Джаред Кушнер.

Об этом сообщила накануне ведущая газета США Тhe New York Times в статье, опубликованной на первой странице.

В этом материале говорится, что Кушнер нанял юристов WilmerHale, наиболее влиятельной адвокатской конторы Вашингтона, которые будут консультировать его в области федеральных законов и этических требований, предъявляемых обществом к советнику президента.

Авторы статьи напоминают о происшедшем недавно конфузе, возмутившем китайского посла в Вашингтоне. Трамп провел телефонные переговоры с президентом Тайваня, независимость которого власти КНР отказываются признавать.

Информацию об этом передала в Белый дом команда Кушнера, а не сотрудники национальной безопасности – в нарушение дипломатического этикета и несмотря на то, что компания, возглавляемая зятем Трампа, вела переговоры с китайским финансовым конгломератом Anbang Insurance Group о недвижимости Кушнера на Манхэттене.

Газета цитирует Джейми Горелик, одного из партнеров WilmerHale, которая утверждает, что Кушнер уже начал избавляться от управления семейным бизнесом, чтобы сосредоточиться на своей новой работе и не нарушать при этом федеральных законов.

Ранее Трамп сообщил, что его зять может стать посредником на переговорах между израильтянами и палестинцами, о чем сообщила на своей странице в социальной сети Twitter Элизабет Бумиллер, возглавляющая вашингтонский филиал газеты Тhe New York Times.

Кушнер играл ведущую роль в предвыборной кампании Трампа и формировании команды переходного периода. По данным экспертов, он может получить один из важных постов в новой администрации Белого дома, где будет отвечать за контакты его нового главы с правительством Израиля и произральским лобби в США.

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