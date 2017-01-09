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В мире

МИД Казахстана выступил с осуждением теракта в Иерусалиме

время публикации: 14:17 | последнее обновление: 14:17 блог версия для печати фото
МИД Казахстана

В понедельник, 9 ноября, министерство иностранных дел Казахстана выступило со следующим комментарием: "Осуждаем террористический акт, совершенный 8 января в Иерусалиме, повлекший к гибели военнослужащих Израиля. Заявляем о неприемлемости терроризма во всех его формах и проявлениях и призываем к объединению международных усилий в противостоянии этому злу".

Данного заявления пока нет на официальном сайте МИД Казахстана, но его текст был направлен в СМИ и цитируется, в частности, сайтом today.kz.

Отметим, что с декабря 2016 года министерство иностранных дел Казахстана возглавляет Кайрат Абдрахманов, который в 2002-2006 годах был послом в Израиле.

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// NEWSru.co.il // В мире // 9 января 2017 г.
Российский МИД осудил теракт в Иерусалиме
// NEWSru.co.il // В мире // 9 января 2017 г.
СБ ООН осудил теракт в Иерусалиме
// NEWSru.co.il // В мире // 8 января 2017 г.
Владимир Путин выразил соболезнования Биньямину Нетаниягу в связи с терактом в Иерусалиме
// NEWSru.co.il // В мире // 8 января 2017 г.
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