МИД Казахстана выступил с осуждением теракта в Иерусалиме

В понедельник, 9 ноября, министерство иностранных дел Казахстана выступило со следующим комментарием: "Осуждаем террористический акт, совершенный 8 января в Иерусалиме, повлекший к гибели военнослужащих Израиля. Заявляем о неприемлемости терроризма во всех его формах и проявлениях и призываем к объединению международных усилий в противостоянии этому злу".

Данного заявления пока нет на официальном сайте МИД Казахстана, но его текст был направлен в СМИ и цитируется, в частности, сайтом today.kz.

Отметим, что с декабря 2016 года министерство иностранных дел Казахстана возглавляет Кайрат Абдрахманов, который в 2002-2006 годах был послом в Израиле.