Консул России в Греции обнаружен мертвым в своей квартире

Российского консула в Афинах обнаружили мертвым в своей квартире в центре греческой столицы. Греческое издание Proto Thema сообщает, что консул не пришел утром на работу и не отвечал на телефонные звонки.

После того, как дипломат не открыл дверь коллегам, они позвонили в полицию. Дверь в квартиру была вскрыта. Консул был найден лежащим на полу, а ключи от квартиры находились за дверью.

Издание пишет, что в полиции полагают, что смерть дипломата наступила "по естественным причинам".

Телеканал CNN Greece назвал имя дипломата - это Андрей Маланин.

На сайте "Греция сегодня" указывается, что Андрей Леонидович Маланин был заведующим консульского отдела посольства России в Греции.

РИА Новости пишет, что смерть дипломата подтвердили в посольстве России в Греции.





