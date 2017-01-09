Российский МИД осудил теракт в Иерусалиме

Утром в понедельник, 9 января, на официальном сайте министерства иностранных дел Российской Федерации был опубликован комментарий по поводу теракта в Иерусалиме.

- "Автомобильный теракт" в Иерусалиме. Фоторепортаж

Текст комментария таков: "8 января на одной из автобусных остановок Иерусалима водитель грузового автомобиля совершил преднамеренный наезд на группу военных и гражданских лиц: четыре израильтянина погибли, ранения получили 17 человек. Нападавший преступник – арабский житель Восточного Иерусалима – был застрелен. Решительно осуждаем эту террористическую атаку, чем бы она ни была мотивирована. Подобные проявления насилия осложняют и без того напряженную ситуацию в палестино-израильских делах и подрывают усилия международного сообщества по налаживанию устойчивого ближневосточного переговорного процесса".

Ранее с осуждением теракта в Иерусалиме выступил Совет безопасности ООН.

Вечером 8 января президент России Владимир Путин выразил соболезнования премьер-министру Израиля Биньямину Нетаниягу в связи с терактом в Иерусалиме. "Президент России передал слова соболезнования родным и близким погибших в результате теракта, пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим", – говорилось в сообщении пресс-службы Кремля. При этом однозначного осуждения действий террориста не звучало.

Ранее Николай Младенов, специальный координатор ООН по ближневосточному мирному процессу, решительно осудил автомобильный теракт в Иерусалиме, жертвами которого стали четверо израильтян, заявив, что этому чудовищному преступлению нет оправдания.

С осуждениями теракта также выступили министры иностранных дел Италии, Чехии, Литвы и Норвегии. Президент Франции Франсуа Олланд выразил решительную поддержку Израилю и заявил, что продолжит бескомпромиссную борьбу с террором.





