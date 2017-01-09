9 января 2017 г.
последняя новость: 14:20
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После теракта в Иерусалиме МИД Украины осудил теракты в Египте, Израиле, Ираке и Турции

время публикации: 13:44 | последнее обновление: 13:58 блог версия для печати фото
После теракта в Иерусалиме МИД Украины осудил теракты в Египте, Израиле, Ираке и Турции

Более суток потребовалось министерству иностранных дел Украины на подготовку текста, осуждающего террор, после автомобильного теракта в Иерусалиме.

В 13:24 по времени Украины на сайте украинского МИДа было опубликовано следующее заявление: "МИД Украины решительно осуждает террористические акты, которые произошли в течение последних дней, в частности, в Египте, Израиле, Ираке и Турции, в результате которых погибли десятки человек и около сотни получили ранения. Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших и желаем скорейшего и полного выздоровления раненым. Всплеск террористических актов, наблюдающийся в последнее время, в очередной раз подчеркивает необходимость консолидации усилий мирового сообщества для борьбы с этим позорным явлением, которое представляет угрозу для всего цивилизованного мира. Подобные акты насилия, во время которых гибнут невинные люди, являются уголовными преступлениями и не имеют оправданий, под какими бы лозунгами они не совершались".

О каких терактах идет речь, МИД Украины не поясняет. Можно предположить, что имеются в виду атака на Синае утром 9 января, автомобильный теракт в Иерусалиме 8 января, теракт в Багдаде 8 января, а также теракт в Измире 5 января и теракт в Стамбуле 1 января.

Отметим, что президент Украины Петр Порошенко осудил новогодний теракт в Стамбуле в тот же день, несмотря на новогодние праздники, и выразил соболезнования турецкому народу. На момент публикации этого сообщения, на официальном сайте президента Украины не опубликована его реакция на вчерашний теракт в Иерусалиме.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 9 января 2017 г.
Российский МИД осудил теракт в Иерусалиме
// NEWSru.co.il // В мире // 9 января 2017 г.
СБ ООН осудил теракт в Иерусалиме
// NEWSru.co.il // В мире // 8 января 2017 г.
Владимир Путин выразил соболезнования Биньямину Нетаниягу в связи с терактом в Иерусалиме
// NEWSru.co.il // В мире // 8 января 2017 г.
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