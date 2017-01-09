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В мире

Евреи из Мэриленда, поддержавшие Black Lives Matter, "заработали" желтую звезду

время публикации: 14:12 | последнее обновление: 14:18 блог версия для печати фото
Евреи из Мэриленда, поддержавшие Black Lives Matter, "заработали" желтую звезду

Супруги Соня и Микки Франклин, еврейская пара, проживающая в городе Роквилл, штат Мэриленд, вывесили на фасаде дома флаг движения Black Lives Matter и сразу вслед за этой акцией подверглись антисемитским нападкам.

Об этом сообщает в понедельник, 9 января, издание Buzzfeed .

В записке, подброшенной им неизвестными, красовалась желтая звезда с надписью Jude и говорилось: "Привет, до нас дошло, что вы поддерживаете расистскую террористическую группировку, деятельность которой направлена против белых и полиции. Речь, конечно же, идет о BLM. И это после того, как в Далласе четверо черных подвергли пыткам белого инвалида Остина Хиллбурна и убили полицейских. Ваши расизм и бездушие позорны. Мы награждаем вас золотой звездой – наслаждайтесь".

Франклины убрали флаг с фасада после того, как компания-домовладелец заявила, что жильцы не вправе вывешивать личные вещи на принадлежащем ей здании.

Сержант полиции Кристофер Пик заявил журналистам Buzzfeed, что не находит в этом инциденте антисемитского подтекста и не знает, что означает слово Jude (еврей в переводе с немецкого – прим.ред.) Впрочем, его коллега, лейтенант Брайан Пол. пообещал, что данное происшествие будет расследовано как возможное преступление на почве ненависти.

Отметим, что движение Black Lives Matter, обвиняющее американское правительство в пренебрежении нуждами чернокожего населения США, опубликовало в августе прошлого года свою политическую платформу. Среди прочих пунктов программа содержит призыв прекратить поддержку Израиля. Активисты BLM называют его "государством апартеида" с десятками антиарабских законов, получающим миллиарды долларов от США в качестве военной помощи, используемой для "ужесточения военной оккупации" палестинских территорий и осуществление геноцида палестинцев.

Движение ставит своей целью добиваться прекращения оказания такой помощи Израилю ради направления освободившихся средств на решение внутренних проблем в США. BLM также призывает бороться с законами о запрете бойкота Израиля, как подрывающими борьбу с оккупацией и нарушающими свободу слова.

Данная программа вызвала массу негативных откликов со стороны еврейских организаций США, включая и тех, кто сочувственно относился к организованной BLM кампании протеста против полицейского насилия.

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// NEWSru.co.il // В мире // 5 января 2017 г.
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// NEWSru.co.il // В мире // 9 сентября 2016 г.
Мероприятие Black Lives Matter отменено из-за антиизраильских взглядов активистов
// NEWSru.co.il // В мире // 5 августа 2016 г.
Black Lives Matter требует прекратить поддержку "израильского апартеида и геноцида"







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Понедельник, 9 января 2017 г.
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