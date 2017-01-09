В Гданьске умер 43-летний сын экс-президента Польши Пшемыслав Валенса

Сотрудники полиции города Гданьск, расположенного на севере Польши, обнаружили мертвое тело 43-летнего Пшемыслава Валенсы, одного из сыновей экс-президента страны и лидера партии "Солидарность", в его квартире.

Об этом сообщает в понедельник, 9 января, новостное агентство The Associated Press со ссылкой на членов семьи покойного.

Пшемыслав – третий из восьми детей Леха Валенсы и его жены Дануты, в семье которых росли четверо сыновей и четыре дочери. Аутопсия будет проведена в понедельник, однако представитель полиции Александра Зиберт в беседе с журналистами исключила версию насильственной смерти.

Валенса занимал пост главы государства с 1990-го по 1995 год. В 1983 году он удостоился Нобелевской премии мира за вклад в борьбу с коммунизмом. В 90-м году прошлого столетия Валенса победил в ходе президентских выборах своего соперника – еврея Тадеуша Мазовецкого, который утверждал, ссылаясь на документы, что его предки перешли в католическую веру в XV веке. Это, однако, не помешало его противниками разрисовывать постеры с фотографиями кандидата Звездой Давида и скандипровать: "Валенсу в президенты! Долой евреев и Мазовецкого!"

Напомним, что в прошлом году в стране стартовала акция в поддержку экс-президента Польши Леха Валенсы, обвиненного в сотрудничестве со спецслужбами коммунистического режима. Документы, свидетельствующие о том, что в конце 70-х Валенрса был платным осведомителем польских спецслужб передала Институту национальной памяти Мария Кищак – вдова генерала и последнего министра внутренних дел ПНР Чеслава Кищака.

Среди обнародованных бумаг в – личное дело агента, работавшего под псевдонимом "Болек" и, в частности, написанное от руки обязательство о сотрудничестве: "Я, нижеподписавшийся Лех Валенса, сын Болеслава и Феликсы, 1943 года рождения, обязуюсь сохранять в тайне содержание моих бесед с сотрудниками служб безопасности. Также обязуюсь сотрудничать со службой безопасности в деле выявления и борьбы с врагами Польской Народной Республики. Информацию я буду передавать в письменной форме. Факт сотрудничества со службой безопасности обязуюсь хранить в тайне и не раскрывать даже семье. Передаваемую информацию я буду подписывать псевдонимом "Болек".

Историки полагают, что эти документы – подлинные, однако Лукаш Каминский, возглавляющий Институт национальной памяти Польши, обещает, что все материалы будут тщательно исследованы, в том числе экспертами-графологами.

"Да, я проиграл, но только в части, где все поверили в то, что какое-то предательское агентурное сотрудничество со Службой безопасности 46 лет назад, периодически, очень коротко, но имело место, и я ненадолго был сломан. Это неправда. Спасибо, что вы предали меня, а не я вас" – приводит комментарий Валенсы агентство новостей ТАСС.

В 2000 году люстрационный суд признал, что Лех Валенса не был тайным агентом. На основании этого решения бывший лидер движения "Солидарность", способствовавшего падению коммунистического режима в Польше, заявил, что будет судиться с каждым, кто утверждает, что он сотрудничал со спецслужбами.

"Никогда не соглашался на сотрудничество со Службой безопасности в смысле доносов или поддержки коммунизма Я никогда не давал себя сломать и не брал денег", – заявляет Валенса.