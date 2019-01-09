Привет из далекого космоса: астрономы "поймали" второй повторяющийся радиосигнал

Канадская обсерватория CHIME зарегистрировала повторяющиеся радиовсплески. Их источник, предположительно, находятся в 1,5 миллиарда световых лет от Земли.

В статье, опубликованной 9 января в журнале Nature, говорится, что телескопом было зафиксировано 13 новых быстрых радиовсплесков, один из которых периодически повторяется.

Исследователи отмечают, что до настоящего времени было известно лишь об одном источнике повторяющегося сигнала. Открытие второго – может свидетельствовать о наличии и других сигналов. "Их обнаружение и изучение поможет нам раскрыть эту загадку космоса и узнать, откуда берутся эти всплески", - заявила Ингрид Стэйрс из университета Британской Колумбии в Ванкувере.

Первый радиовсплеск (FRB) был обнаружен в 2007 году. С тех пор было обнаружено 36 FRB, из которых 19 - зарегистрированы в прошлом году.

Канадский сайт CBC.ca пишет, что ученые до сих пор не знают, что вызывает эти мощные радиовсплески, исходящие от далеких галактик. На этот счет существует множество теорий, в том числе, и о существовании инопланетян. Однако одна из ведущих версий подразумевает наличие магнетара, нейтронной звезды с сильным магнитным полем.

Все вспышки, открытые обсерваторией CHIME, были обнаружены до того, как телескоп был полностью введен в эксплуатацию, фактически, до настоящего времени ученые вели наблюдение только за четвертой частью звездного неба. Теперь, когда телескоп работает на полную мощность, канадские ученые надеются, что им удастся разгадать природу сигналов.





