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NEWSru.co.il :: В мире9 января 2020 г., 20:03

Великобритания выходит из ЕС: Палата общин утвердила Brexit

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Британский парламент в третий раз проголосовал за выход из Евросоюза 31 января

Палата общин парламента Великобритании приняла в третьем чтении проект закона о выходе Соединенного королевства из Евросоюза. В поддержку предложения премьер-министра Бориса Джонсона высказались 330 депутатов, против – 231 парламентарий.

Теперь законопроект должен быть одобрен Палатой лордов. Соглашение должно быть утверждено и Европарламентом. Однако ожидается, что уже 31 января Великобритания выйдет из состава ЕС, к которому присоединилась почти полвека назад – 1 января 1973 года.

Вопрос о выходе из Евросоюза в июне 2016 года был вынесен на референдум, где за Brexit высказались 51,9% участников голосования. В марте 2017 года правительство Великобритании официально сообщило о намерении выйти из состава ЕС, однако реализовать это решение оказалось непросто.

Из-за отсутствия прогресса на переговорах с ЕС дату выхода приходилось несколько раз переносить. Неспособность добиться утверждения соглашения парламентом стоило Терезе Мэй поста премьер-министра, однако и сменивший ее Борис Джонсон несколько раз терпел поражение по этому вопросу.

Чтобы выйти из тупика, премьер-министр объявил внеочередные выборы, основной темой которых стал Brexit. Возглавляемые Джонсоном консерваторы одержали на них убедительную победу. Стабильное большинство в Палате общин позволило премьер-министру добиться принятия закона.

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