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В мире

Умер известный блогер и журналист Антон Носик

время публикации: 10:53 | последнее обновление: 11:19 блог версия для печати фото
Антон Носик в 2006 году
Умер известный блогер и журналист Антон Носик

В ночь на 9 июля, в возрасте 51 года умер известный блогер и журналист Антон Носик, сообщает радиостанция "Эхо Москвы". В сообщении сказано, что причиной смерти стал сердечный приступ.

Первым о смерти Антона Носика сообщил блогер Илья Варламов, который дружил и путешествовал с Антоном. "Смерть наступила в районе двух часов ночи", – написал Варламов.

Информацию о смерти Антона подтвердил Демьян Кудрявцев. "Сегодня ночью в Москве умер Антон Носик. Самое большая помощь сейчас – не дергать его семью. О времени и месте похорон будет объявлено", – пишет он.

Антон Носик. Краткая биография

Антон Носик родился 4 июля 1966 года в Москве, в семье писателя Бориса Носика и филолога Виктории Мочаловой. В 1989 году окончил лечебный факультет МГМСУ. В 1990-м репатриировался в Израиль. Работал журналистом. В 1997-м вернулся в Москву.

Является одним из пионеров русскоязычного интернета. В 1996-2001 годах был автором одного из первых блоггерских проектов в Рунете "Вечерний Интернет".

Был инициатором таких известных проектов, как Газета.ру, Лента.ру, Вести.ру, NTV.ru (NEWSru.com). Руководил проектами холдинга Рамблер, в течение нескольких лет был совладельцем израильского сайта "Курсор".

С конца 2005 года являлся соучредителем благотворительного фонда "Помоги.орг".

В 2006-2009 годах работал в компании "СУП", выкупившей LiveJournal ("Живой журнал").

В 2009-2011 годах был главным редактором новостного ресурса Bfm.ru.

В 2011-2012 вновь сотрудничал с компанией "СУП" в качестве медиадиректора.

Был членом общественного совета Российского еврейского конгресса.

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