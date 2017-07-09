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Ватикан: "плоть Христа" можно изготавливать из генно-модифицированных культур

время публикации: 13:05 | последнее обновление: 13:05 блог версия для печати фото
Святое причастие во время католической мессы

Хлеб, используемый для святого причастия во время католической мессы, не должен быть очищенным от глютена и может изготавливаться из генетически модифицированных растений. Для изготовления этого хлеба следует использовать полноценную пшеницу, в которой содержится достаточное количество белка, постановил Ватикан.

Об этом распоряжении, зафиксированном в послании кардинала Роберта Сары, префекта Конгрегации богослужения и дисциплины таинств, написанном по просьбе Папы Римского Франциска, пишет в воскресенье, 9 июля, сайт новостной службы ВВС.

В письме кардинала также говорится, что вино, используемое в ходе данного ритуала, должно изготавливаться из плодов винограда без каких-либо примесей

Напомним, что, согласно верованиям католиков, хлеб и вино, которые подают верующим в процессе причастия (эвхаристии, символизируют тело и кровь Иисуса Христа, а также тот факт, что сегодня в мире насчитывается более 2 млрд адептов Римско-католической церкви.

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