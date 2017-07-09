"Новая газета" сообщила, что в Чечне без суда были казнены 27 человек

По данным "Новой газеты", в Чечне в ночь на 26 января 2017 года была совершена массовая внесудебная казнь, жертвами которой стали 27 человек.

Как пишет "Новая", часть убитых были казнены в связи с гомосексуальностью, другие - по неустановленным причинам.

По информации издания, все 27 человек были задержаны в ходе облав, начавшихся после 17 декабря 2016 года. "Новая" пишет, что задержания не были официально оформлены, а задержанным не были предъявлены обвинения. Этих людей, по данным газеты, держали в подвалах и других подсобных помещениях полицейских участков. Всего, как пишет издание, таких задержанных было около 200 человек.

"Новая газета" со ссылкой на источники в следственном управлении Следственного комитета по Чечне и в администрации главы Чечни пишет, что, согласно наиболее вероятной версии, в ночь на 26 января этого года на территории полка патрульно-постовой службы полиции имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова были расстреляны не менее 27 человек. При этом "Новая" утверждает, что на самом деле речь может идти о 56 жертвах". Расстрелянных, по данным газеты, развезли по разным, в том числе христианским, кладбищам. Издание публикует список жертв, гибель которых была подтверждена.

"Новая" сообщает, что сотрудники редакции передали все сведения, в том числе "анонимные свидетельства выживших жертв, содержавшихся в секретных тюрьмах и переживших ужасные пытки", в СК РФ, а также Уполномоченному по правам человека России Татьяне Москальковой.

Москалькова сообщила изданию о реакции СК на свой запрос: "Я получила такой ответ, который говорит, что ими не установлены факты, подтверждающие насильственные действия, в связи с тем, что у них отсутствуют конкретные данные по этим гражданам".





