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Умер Народный художник России Илья Глазунов – ректор Академии живописи и ваяния

время публикации: 12:40 | последнее обновление: 12:50 блог версия для печати фото
Илья Глазунов
Дмитрий Медведев и Илья Глазунов
Владимир Путин и Илья Глазунов
ВСЕ ФОТО

В воскресенье утром, 9 июля, российские СМИ сообщили о смерти художника Ильи Глазунова, основателя и ректора Российской академии живописи и ваяния, который скончался в Москве на 88-м году жизни от сердечной недостаточности.

Об этом, в частности, пишет новостное агентство "Интерфакс" со ссылкой на дочь художника Веру Глазунову

"Илья Сергеевич скончался. Причина смерти – остановка сердца, сердечная недостаточность. Когда и где будут похороны сейчас невозможно сказать" – приводит издание ее слова.

Народный художник Илья Глазунов, лауреат Государственной премии Российской Федерации и полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством", родился в 1930 году в Ленинграде.

Глазунов является автором живописного полотна "Вечная Россия", представляющего историю и культуру России за 1000 лет, а также живописных панно "Вклад народов Советского Союза в мировую культуру и цивилизацию" на здании UNESCO в Париже.

Этот художник создал серию портретов политических и общественных деятелей, писателей и людей искусства, среди которых Индира Ганди, Федерико Феллини, Джина Лоллобриджида, космонавт Виталий Севастьянов, Леонид Брежнев и другие.

Глазунов также был театральным художником – он оформлял оперу "Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии" Н.Римского-Корсакова в Большом театре, "Князь Игорь" А.Бородина и "Пиковая дама" П.Чайковского в Берлинской опере, к балету "Маскарад" А.Хачатуряна в Одесском оперном театре.

Художник принимал участие в реставрации и реконструкции зданий Московского Кремля, в том числе Большого кремлёвского дворца.

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