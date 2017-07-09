9 июля 2017 г.
последняя новость: 17:36
Два блюда в одном. Вкусно и быстро
Русские олигархи шокировали мир
Узнай свою сексориеентацию
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
16:56 Польский пастор, назвавший евреев "червями", признан виновным в разжигании ненависти
15:51 Власти Чечни – о массовых убийствах в республике: "Всплеск нездоровой фантазии"
14:39 В штате Аляска "проснулся" вулкан Богослов: облако пепла достигло 9 км в высоту
13:05 Ватикан: "плоть Христа" можно изготавливать из генно-модифицированных культур
12:40 Умер Народный художник России Илья Глазунов – ректор Академии живописи и ваяния
11:58 "Новая газета" сообщила, что в Чечне без суда были казнены 27 человек
11:28 Митинг Ку-клукс-клана в Вирджинии: десятки задержанных
10:53 Умер известный блогер и журналист Антон Носик
10:23 Итоги G20: конфликт лидеров с Трампом, скандал с Иванкой и сотни пострадавших в ходе протестов
08:45 Путин рассказал в Гамбурге о зоне деэскалации около границы Израиля
В мире

Польский пастор, назвавший евреев "червями", признан виновным в разжигании ненависти

время публикации: 16:56 | последнее обновление: 16:56 блог версия для печати фото
Польский пастор, назвавший евреев "червями", признан виновным в разжигании ненависти

Прокуратура города Вроцлав, расположенного на западе Польши, предъявила обвинительное заключение бывшему священнику Яцеку Медляру, которому инкриминируется "публичное разжигание религиозной и этнической ненависти". Согласно польскому законодательству, максимальное наказание по данной статье – лишение свободы сроком на два года.

Об этом пишет в воскресенье, 9 июля, агентство еврейских новостей JTA.

11 ноября 2016 года, когда Польша отмечает День независимости, во Вроцлаве проходил "Марш патриотов". Медляр выступил на этом мероприятии и под видом призыва к патриотизму оскорбил евреев и украинцев.

"Мы должны быть сильными духом и телом – лишь так мы сможет победить левых, евреев и коммунистов, которые все еще проживают на нашей родине. Так м ы победим зло! Польша для поляков, а поляки – для Польши", – приводит издание слова духовного пастыря.

"Он использовал выражения, призванные внушить полякам презрение и враждебность по отношению к евреям и украинцам, приписывая им неприязнь и агрессию и поощряя участников марша к борьбе с ними", – говорится в заявлении, опубликованном прокуратурой Вроцлава.

Священнослужитель, который ранее называл евреев "червями" и "раком, пожирающим Польшу", отказался признать свою вину.

facebook







  Rating@Mail.ru  
Воскресенье, 9 июля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017