Польский пастор, назвавший евреев "червями", признан виновным в разжигании ненависти

Прокуратура города Вроцлав, расположенного на западе Польши, предъявила обвинительное заключение бывшему священнику Яцеку Медляру, которому инкриминируется "публичное разжигание религиозной и этнической ненависти". Согласно польскому законодательству, максимальное наказание по данной статье – лишение свободы сроком на два года.

Об этом пишет в воскресенье, 9 июля, агентство еврейских новостей JTA.

11 ноября 2016 года, когда Польша отмечает День независимости, во Вроцлаве проходил "Марш патриотов". Медляр выступил на этом мероприятии и под видом призыва к патриотизму оскорбил евреев и украинцев.

"Мы должны быть сильными духом и телом – лишь так мы сможет победить левых, евреев и коммунистов, которые все еще проживают на нашей родине. Так м ы победим зло! Польша для поляков, а поляки – для Польши", – приводит издание слова духовного пастыря.

"Он использовал выражения, призванные внушить полякам презрение и враждебность по отношению к евреям и украинцам, приписывая им неприязнь и агрессию и поощряя участников марша к борьбе с ними", – говорится в заявлении, опубликованном прокуратурой Вроцлава.

Священнослужитель, который ранее называл евреев "червями" и "раком, пожирающим Польшу", отказался признать свою вину.