В возрасте 39 лет умер актер Нелсан Эллис, звезда сериала "Настоящая кровь"

В субботу, 8 июля, в возрасте 39 лет умер голливудский актер, звезда популярного американского сериала "Настоящая кровь" Нелсан Эллис, сообщают ТАСС и журнал The Hollywood Reporter.

По словам представителя актера, он "скончался в результате осложнений, вызванных сердечной недостаточностью".

Нелсан Эллис родился 30 ноября 1977 года в городе Харви в штате Иллинойс. Впоследствии он переехал в Нью-Йорк, где окончил престижную актерскую Джульярдскую школу.

Помимо роли в сериале "Настоящая кровь" о жизни современных вампиров, которая принесла ему известность, Эллис также снимался в таких телепроектах, как "Элементарно" и "Вероника Марс".

Эллис снимался и в большом кино, сыграв, в частности, в номинированной на четыре премии "Оскар" драме "Прислуга". Он также исполнил роль Мартина Лютера Кинга-младшего в кинодраме режиссера Ли Дэниелса "Дворецкий".

В общей сложности, он успел сыграть в 14 кинофильмах и семи телесериалах.