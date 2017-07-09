Следственный комитет РФ начал проверку по факту смерти Антона Носика

В воскресенье вечером информационное агентство РИА Новости сообщило со ссылкой на источник в правоохранительных органах: начата доследственная проверка по факту смерти Антона Носика, известного медиаменеджера и популярного блогера, который умер 9 июля в результате, как пишут СМИ, сердечного приступа.

"Доследственную проверку проводит региональный главк Следственного комитета", – уточнил собеседник агентства. Позже новостное агентство "Интерфакс" сообщило, ссылаясь на собственные источники: "Ничего указывающего на насильственный характер смерти пока не обнаружено".

Напомним, что первым о смерти Антона Носика сообщил блогер Илья Варламов, который дружил и путешествовал с Антоном. "Смерть наступила в районе двух часов ночи", – написал Варламов.

Информацию о смерти Антона подтвердил Демьян Кудрявцев. "Сегодня ночью в Москве умер Антон Носик. Самое большая помощь сейчас – не дергать его семью. О времени и месте похорон будет объявлено", – пишет он. По словам жены Антона, он умер на подмосковной даче одного из друзей.