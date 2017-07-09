Владимир Путин: Россия и Украина заинтересованы в сотрудничестве

Президент России Владимир Путин в субботу, 8 июля, в Гамбурге провел пресс-конференцию, на которой, в частности, коснулся ситуации в Сирии и российско-украинских отношений.

Говоря об Украине, Путин заявил, что нынешнее руководство этой страны торгует русофобией и политикой разделения с Россией, расталкиванием народов, так как "кому-то это нравится на Западе", кто-то считает, что нельзя допустить сближения двух стран на какой-либо почве. При этом он отметил, что интересы двух народов совпадают, исключение могут составлять только позиция нынешнего руководства Украины и некоторых политических кругов Киева, передает РИА Новости.

По словам Путина, Россия и Украина заинтересованы в сотрудничестве.

"Заинтересованы в том, чтобы объединять свои конкурентные преимущества, развивать свои экономики просто потому, что многое нам досталось еще из советских времен. Имею в виду и кооперацию, и единую инфраструктуру, фактически, единую энергетику, транспорт и так далее", – сказал президент России.

Путин также прокомментировал высказывание госсекретаря США Рекса Тиллерсона о том, что президент Сирии Башар Асад не имеет будущего в политической жизни страны: "Господин Тиллерсон – уважаемый человек, орденоносец российский, у него Орден Дружбы, мы его уважаем, но он все-таки не сирийский гражданин. А будущее Сирии и будущее президента Асада как политического деятеля должен определять сирийский народ".

Путин отметил, что позиция США по Сирии стала более прагматичной, есть понимание, что, объединяя усилия, можно многого добиться.

"И как результат — это вчерашняя договоренность по южной зоне деэскалации. Кто бы как на это ни реагировал, я вам могу сказать, что это один из прорывов, который нам удалось сделать, кстати говоря, в ходе работы с президентом Трампом", — заявил российский лидер.