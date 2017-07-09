Путин рассказал в Гамбурге о зоне деэскалации около границы Израиля

На пресс-конференции по итогам саммита "Большой двадцатки" в Гамбурге президент России Владимир Путин подтвердил, что практически со всеми собеседниками на этом форуме обсуждал ситуацию в Сирии.

При этом он отметил, что позиция руководства США стала более прагматичной. Результатом переговоров Путин назвал договоренность по южной зоне деэскалации. Речь идет об условиях соглашения о прекращении огня на территории около границ с Израилем и Иорданией, в том числе в районе Дараа.

"К этой работе была подключена Иордания, некоторые другие страны региона. Мы провели консультации с Израилем и будем еще проводить эти консультации в ближайшее время", – сообщил президент РФ.

Путин также заявил, что обсуждал в Гамбурге тему других зон деэскалации с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Это в значительной степени не от нас зависит, многое связано с противоречиями между странами региона. У всех свои озабоченности, у всех свои предпочтения, свои интересы, причем законные интересы, и нужно к этому именно так и относиться – как к законным интересам, нужно искать компромиссы", – заявил российский президент.

"Теперь нам нужно договориться о том, каковы будут конкретно границы этих зон, как будет обеспечиваться безопасность в этих зонах. Это очень кропотливая, на первый взгляд даже нудная, но чрезвычайно важная и ответственная работа. Опираясь на позитивный опыт, который был достигнут за последнее время, опираясь на добрую волю Ирана, Турции, разумеется, сирийского правительства и президента Асада, мы можем сделать дальнейшие шаги", – сказал В.Путин.

"Самое главное заключается в том, – и мы это подтвердили, в том числе, кстати говоря, и в документах об образовании вот этой зоны на юге с выходом на иорданскую границу и с выходом на примыкающие Голанские высоты, – самое главное – обеспечить в конечном итоге территориальную целостность Сирии, с тем чтобы вот эти зоны деэскалации были прообразом таких территорий, которые смогли бы и между собой сотрудничать, и с официальным Дамаском. И если нам это удастся сделать, то тогда мы создадим, безусловно, хорошую базу, предпосылки для решения в целом сирийской проблемы политическими средствами", – резюмировал президент РФ.

Отметим, что эту часть выступления Путина в Гамбурге цитируют в воскресенье многие израильские, арабские и американские СМИ.

6 июля, накануне начала саммита G20 в Гамбурге, Владимир Путин беседовал по телефону с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу. Тогда пресс-служба Кремля сообщала: "В контексте совместных усилий в борьбе с международным терроризмом обсуждалась проблематика ближневосточного урегулирования и ситуация в Сирии".

Накануне встречи президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина в Гамбурге издание The Daily Beast опубликовало статью, в которой утверждалось, что американский лидер готов согласиться на сохранение власти Асада в Сирии и на присутствие в этой стране российских военных. В статье Спенсера Акермана также отмечалось, что государственный секретарь США Рекс Тиллерсон предложил выработать с российскими коллегами "общие механизмы" урегулирования ситуации в Сирии. Эта информация была подтверждена Госдепартаментом США.

В общих чертах схема такого урегулирования предполагает: сохранение власти Башара Асада, согласие на создание "зон безопасности" (зон деэскалации) по варианту, предложенному Россией и ее союзниками, сотрудничество с Москвой и согласие на присутствие российских войск в Сирии.

При этом, как утверждалось в публикации The Daily Beast, главной целью станет победа над "Исламским государством", а промежуточной задачей – возобновление координации действий российских и американских военных в Сирии, во избежание случайных столкновений.

В то же время, Вашингтон настаивает на недопустимости применения сирийскими военными химического оружия и не отказывается от применения силы в случае, если режим Асада использует такое оружие.

После встречи Трампа и Путина в Гамбурге, Тиллерсон отправился в Турцию, чтобы продолжить обсуждение ситуации в Сирии.

6 июля госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Вашингтон готов изучить возможность создания совместных с Россией бесполетных зон в Сирии и других механизмов для обеспечения стабильности. В заявлении главы Госдепартамента было сказано: "Соединенные Штаты готовы рассмотреть возможность создания совместных с Россией механизмов для обеспечения стабильности, включая бесполетные зоны, наблюдателей на земле за соблюдением соглашения о прекращении огня, а также скоординированной доставкой гуманитарной помощи".

На этом фоне израильская газета "Гаарец" в пятницу писала о том, что в Иерусалиме настаивают на том, чтобы "зоны деэскалации" на юге Сирии, около границ Израиля и Иордании, контролировались американскими военными. В руководстве Израиля ранее неоднократно подчеркивали недопустимость присутствия в этих районов вооруженных сил Ирана или ливанской "Хизбаллы".

Вопрос о том, кем будет обеспечиваться соблюдение режима прекращения огня в южной "зоне деэскалации" в Сирии, остается открытым. Американские военные на сегодняшний день присутствуют на иордано-сирийской границе, но на границе Израиля и Сирии их нет. Здесь действуют миротворцы из контингента сил ООН по наблюдению за разъединением на Голанских высотах (UNDOF), у которых нет ни вооружений, ни мотивации для обеспечения режима прекращения огня, не говоря о том, что подобные функции не входят в их обязанности. На юго-западе Сирии, помимо регулярной сирийской армии и ливанской "Хизбаллы", действуют многочисленные оппозиционные группировки, не подчиняющиеся единому командованию.





