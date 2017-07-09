Профессор права, упомянувший на занятиях депиляцию, обвинен в сексуальном домогательстве

Реджинальд Робинсон, преподаватель юриспруденции в вашингтонском Университете Говарда, признан виновным в сексуальных домогательствах за то, что включил вопрос о депиляции воском зоны бикини в контрольную работу для своих студентов.

Этот курьезный инцидент произошел в сентябре 2015 года, пишет в воскресенье, 9 июля, британский таблоид The Daily Mail со ссылкой на Фонд защиты прав личности в области просвещения (FIRE).

В предложенной студентам задаче говорилось о гипотетической ситуации, в рамках которой истица подает в суд на салон красоты, где, по ее словам, косметолог, проводящий эту процедуру под наркозом, касался неподобающим образом ее интимных мест.

Вопрос, заданный преподавателем, звучал так: поддержит ли суд иск клиентки, ранее давшей согласие на проведение процедуры в области ее гениталий, или же станет на сторону косметолога и владельца салона.

Две студентки обратились с жалобой к руководству вуза, заявив: эта задача смутила их, заставив почувствовать себя на месте гипотетической истицы.

В ходе продолжительного внутреннего расследования университетские власти пришли к выводу, что в действиях профессора можно усмотреть элементы сексуального домогательства.

Робинсона обязали пройти специальное обучение, все его тесты будут подвергнуты тщательной проверке, а в случае повторной жалобы преподавателю грозит увольнение.

Профессор возмущен этим решением руководства, которое "не позволяет ему обучать студентов на достойном уровне".

"Этот случай должен обеспокоить всех преподавателей Говардского университета и других вузов, в программу которых входят юриспруденция, медицина, история и литература. Ни одна из этих наук не может преподаваться без оценки и обсуждения контекстуальных фактов, в том числе сомнительных и эмоционально заряженных", – объясняет Робинсон.

"Теперь же я не могу готовить моих студентов к юридической практике, поскольку мне не позволено давать им ознакомиться с реальными и не подвергнутыми цензуре делами", – заключает профессор.