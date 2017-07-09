Итоги G20: конфликт лидеров с Трампом, скандал с Иванкой и сотни пострадавших в ходе протестов

8 июля в Гамбурге завершился саммит "Большой двадцатки", на котором все участники, кроме президента США Дональда Трампа, подтвердили свои обязательства, данные при подписании Парижской климатической конвенции.

- Политическая мода на саммите G20. Фоторепортаж из Гамбурга

В ходе заключительных выступлений участники саммита выразили свое сожаление о том, что США не присоединились в этом вопросе к остальным государствам "Большой двадцатки".

Канцлер Германии Ангела Меркель, подводя итоги саммита, подчеркнула, Трамп изолировал США не только в вопросе Парижской конвенции. По словам Меркель, в свете "особой позиции США" сильно усложнились переговоры по вопросам международной торговли.

Саммит сопровождался массовыми акциями протеста, организаторами которых выступали антиглобалисты, социалисты, анархисты, пацифисты. В беспорядках приняли участие до 10 тысяч человек. В ходе столкновений пострадали около 200 полицейских и демонстрантов.

Не обошлось и без скандалов. Дочь американского президента Иванка Трамп на некоторое время заняла за столом переговоров лидеров G20 место отца, что вызвало волну возмущения и насмешек в социальных сетях.

Однако на пресс-конференции по окончании саммита канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Иванка Трамп, как член американской делегации, имела полное право временно занять место президента США за столом переговоров.

Как сообщалось ранее, 7 июля "на полях" саммита "Большой двадцатки" состоялась первая личная встреча президента Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным. По окончании встречи Путин заявил, что американский президент "был удовлетворен" ответами Путина о вмешательстве России в президентские выборы в США.