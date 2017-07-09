Выходец из России осужден в США на 9 лет за интернет-мошенничество

Гражданин России и США Александр Твердохлебов приговорен американским судом к лишению свободы сроком на 110 месяцев по обвинению в интернет-мошенничестве.

Как передает ТАСС, согласно решению суда в штате Вирджиния, у 29-летнего хакера также были конфискованы активы в биткоинах в размере 4,5 млн долларов.

Александр Твердохлебов был задержан в феврале в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). В марте он признал себя виновным в суде.

По версии следствия, хакер похитил денежные средства с тысяч банковских счетов американцев и незаконно контролировал порядка полумиллиона частных компьютеров при помощи вредоносного программного обеспечения.

Как свидетельствуют материалы суда, Твердохлебов родился и вырос в России, в 2009 году женился на американке и вскоре получил гражданство США. Впоследствии он развелся, но сохранил американское гражданство.