Власти Чечни – о массовых убийствах в республике: "Всплеск нездоровой фантазии"

Руководство Чечни прокомментировало сообщение о массовой казни, опубликованное в "Новой газете" журналисткой Еленой Милашиной, назвав его "всплеском нездоровой фантазии".

Напомним, что, по сведениям этого издания, в ночь на 26 января 2017 года в Чечне была совершена массовая внесудебная казнь, жертвами которой стали 27 человек. Часть убитых были казнены в связи с подозрением в нетрадиционной сексуальной ориентации, другие – по неустановленным причинам.

Все 27 человек были задержаны в ходе облав, начавшихся после 17 декабря 2016 года. "Новая" пишет со ссылкой на источники в следственном управлении Следственного комитета по Чечне и в администрации главы республики, что задержания не были официально оформлены, а задержанным не предъявлены обвинения. Этих людей, по данным газеты, держали в подвалах и других подсобных помещениях полицейских участков. Всего, как пишет газеты, были задержаны около 200 человек.

Согласно наиболее вероятной версии, в ночь на 26 января этого года на территории полка патрульно-постовой службы полиции имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова были расстреляны не менее 27 человек. При этом "Новая" утверждает, что на самом деле убитых значительно больше – речь идет о 56 жертвах, тела которых , по данным газеты, развезли по разным кладбищам. Издание публикует список жертв, гибель которых была подтверждена.

В воскресенье комментарий на эту тему дал телеканалу "Дождь" министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.

"Я абсолютно уверен в том, что это не подкрепленная никакими доводами, источниками и доказательствами ложь, которая имеет совершенно определенную и очень яркую политическую окраску. Я всегда об этом говорил и повторяю в очередной раз", – заявил чиновник.

Ранее статьи о пытках геев в республике Умаров называл "оскорблением слуха". Сегодня министр утверждал, что журналист "Новой газеты" Елена Милашина пытается развивать "гейскую тему", которая "давным-давно позабыта".

"Эта так называемая статья, о которой вы говорите – это очередной виток и всплеск нездоровой фантазии госпожи Милашиной… Эта гейская тема теперь только смешит. Мне очень странно, что эта тема вновь и вновь поднимается. Видимо, фантазии Милашиной и ее коллег из "Новой газеты" настолько обеднели и иссякли, что они вновь и вновь возвращаются к тем скандалам, авторами которых они и были. Вот, пожалуй, и все, что я могу сказать по этому поводу", – приводит слова Умарова сайт NEWSru.com.

"Новая газета " сообщила ранее , что сотрудники редакции передали все сведения, в том числе "анонимные свидетельства выживших жертв, содержавшихся в секретных тюрьмах и переживших ужасные пытки", в СК РФ, а также Уполномоченному по правам человека России Татьяне Москальковой.