Митинг Ку-клукс-клана в Вирджинии: десятки задержанных

Вечером в субботу, 8 июля, около 50 членов Ку-клукс-клана устроили в Шарлотсвилле (штат Вирджиния, США) демонстрацию протеста против решения городских властей убрать с городской площади памятник генералу Конфедерации Роберту Ли, сообщает The New York Times.

Многие из протестующих были в традиционных белых робах с капюшонами. Члены Ку-клукс-клана скандировали лозунг "Белая сила", в то время как полиция удерживала около тысячи противников Ку-клукс-клана, бросавших в членов организации бутылки с водой и огрызки, а также выкрикивавших оскорбления в адрес митингующих.

Когда члены Ку-клукс-клана закончили митинг и направились к своим автомобилям, толпа преградила им путь, начались столкновения, и полиции пришлось применить слезоточивый газ.

Сообщается, что не менее 23 человек были задержаны.