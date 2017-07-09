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В мире

Митинг Ку-клукс-клана в Вирджинии: десятки задержанных

время публикации: 11:28 | последнее обновление: 11:28 блог версия для печати фото
Митинг Ку-клукс-клана в Вирджинии: десятки задержанных

Вечером в субботу, 8 июля, около 50 членов Ку-клукс-клана устроили в Шарлотсвилле (штат Вирджиния, США) демонстрацию протеста против решения городских властей убрать с городской площади памятник генералу Конфедерации Роберту Ли, сообщает The New York Times.

Многие из протестующих были в традиционных белых робах с капюшонами. Члены Ку-клукс-клана скандировали лозунг "Белая сила", в то время как полиция удерживала около тысячи противников Ку-клукс-клана, бросавших в членов организации бутылки с водой и огрызки, а также выкрикивавших оскорбления в адрес митингующих.

Когда члены Ку-клукс-клана закончили митинг и направились к своим автомобилям, толпа преградила им путь, начались столкновения, и полиции пришлось применить слезоточивый газ.

Сообщается, что не менее 23 человек были задержаны.

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