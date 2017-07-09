В штате Аляска "проснулся" вулкан Богослов: облако пепла достигло 9 км

В минувшую субботу вулкан Богослов, расположенный на одном из Алеутских островов штата Аляска, выбросил облако вулканического пепла на высоту 30.000 футов (9 км), что представляет угрозу для пролетающих над этой местностью самолетов.

Об этом пишет в воскресенье, 9 июля, сайт новостной службы CNN со ссылкой на Обсерваторию вулканов Аляски (AVO).

В статье отмечается, что этот вулкан демонстрировал сейсмическую активность в декабре прошлого года, а также тот факт, что спасательные этого американского штата находятся на высшем, "красном" уровне боеготовности – из-за угрозы неожиданных извержений и выбросов.

Справка:

Богослов – стратовулкан, высотой 150 метров, подводная часть которого уходит на глубину 5000 метров, находится на небольшом острове диаметром 0,75х2 километра, который входит в группу Лисьих островов, расположенных в 40 километрах к северу от основной Алеутской вулканической дуги.

Размеры острова время от времени изменяются из-за активности вулкана. Вершина вулкана неоднократно возникала и разрушалась, в связи с чем ученым не удается выяснить первичную хронологию активности вулкана.

Остров состоит из почв, которые вулкан выбросил на поверхность в период с 1796-го по 1992 год. Первичные извержения состояли из андезитовых пород, последние – из базальтов. В 600 метрах к востоку от Богослова располагается крохотный островок, который является результатом извержения 1883 года, в результате которого возник вулканический купол.

С 1796 года зафиксировано около десятка извержений подводного, взрывного характера. Предоследний раз вулкан извергался в июле 1992 года, тогда частички пепла поднялись на высоту более 3 километров и проделали путь 100 км на юго-восток от вулкана. Последнее извержение началось 27 декабря 2016 года, в начале извержения столб пепла достигал 9 километров.

Современное название острову дали американцы в 1881 году, узнав, что местное население называет его "Слово божие". Русские мореплаватели в 1787 году, высадившись на этот островок, водрузили на него православный крест и назвали "Богословом", уточняет сайт "Википедия".