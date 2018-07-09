Борис Джонсон ушел с поста главы МИД: причина отставки - Brexit

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон покинул свой пост в связи с отставкой его коллеги и единомышленника Дэвида Дэвиса – министра по делам Brexit.

"Сегодня днем премьер-министр приняла отставку Бориса Джонсона с поста министра иностранных дел. Имя его преемника будет объявлено в ближайшее время. Премьер-министр благодарит Бориса за его работу", — говорится в официальном заявлении, обнародованном Даунинг-стрит.

Дэвис, покинувший пост накануне вечером, был не согласен с позицией правительства Соединенного Королевства относительно плана экономических отношений после выхода страны из европейского альянса.

Он заявил, что не разделяет взгляды главы правительства Терезы Мэй и более не является "самым подходящим человеком" для выполнения данной миссии.

В своем послании к Мэй министр по делам Brexit дал понять, что принятые правительством условия выхода и дальнейшая экономическая политика ведут к потере контроля британского парламента над итоговым соглашением с ЕС. Вместо Дэвиса должность министра по Brexit получил 44-летний Доминик Рааб - замминистра по делам регионов и местного самоуправления.

Согласно информации британских СМИ, Джонсон, один из инициаторов Brexit, был вынужден поддержать решительные действия коллеги и единомышленника.

План выхода Великобритании из ЕС был одобрен 6 июля: он предусматривает так называемый "мягкий" вариант: создание зоны свободной торговли с ЕС для промышленных и сельскохозяйственных товаров и сохранение таможенных стандартов союза на британских границах.

Противники этой стратегии, в числе которых оказался глава МИД Борис Джонсон, полагают, что подобные условия поставят в Лондон в зависимое положение по отношению к Евросоюзу и лишат Великобританию возможности влиять на решения, принимаемые в Брюсселе, разъясняет новостное агентство "Интерфакс".