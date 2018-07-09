Завершен второй этап операции: из пещеры в Таиланде выведены восемь детей

В понедельник, 9 июля, зарубежные СМИ и, в частности, сайт телеканала CNN объявили о завершении второго этапа операции по эвакуации детей из частично затопленной пещеры Тхам Луанг в Таиланде.

Из пещеры выведены и доставлены в больницы восемь подростков, имена которых официально не обнародованы. В опасной зоне остаются четверо мальчиков и 25-летний тренер юношеской футбольной команды Экафол Чантавун.

Синоптики заявляют, что угроза повторного затопления пещеры не так велика, как было объявлено ранее. Осадки выпадают в отдельных местах, интенсивность муссонных ливней ослабевает – самые обильные дожди пройдут завтра и послезавтра в 30-50 км от затопленной пещеры.

Накануне, 8 июля, были спасены четыре ребенка. В понедельник было объявлено, что мальчики чувствуют себя хорошо, принимают пищу самостоятельно и скоро встретятся с близкими.

Отец одного из мальчиков рассказал журналистам, что было принято решение сначала вывести "самых сильных детей". По его словам, до сих пор неизвестно, кто именно из мальчиков спасен. Позже представители властей подтвердили: в первую очередь выводили самых подготовленных.

Некоторые СМИ сообщали, что одним из первых четырех спасенных Экапол Чантавонг, которого якобы были вынуждены срочно эвакуировать, так как он обессилел, отдав всю свою еду детям, однако эта информация не подтвердилась.

Накануне телеканал CNN сообщал, что двое детей были выведены из затопленного участка пещеры, но ночью оставались под землей, в безопасном месте.

Эвакуацию детей осуществляют профессиональные кейв-дайверы, в числе которых пятеро граждан Таиланда и 13 иностранцев. Причем, как подчеркивают в таиландском МВД, второй и третий этап операции проведут те же дайверы, которые работали на первом этапе, поскольку они уже изучили пещеру Тхам Луанг.

Операция по эвакуации 12 детей и их тренера из пещеры Тхам Луанг началась утром в воскресенье. Дети находятся в пещере более двух недель, и за их спасением следят все мировые СМИ.

Власти Таиланда заявляли, что решающая фаза спасательной операции займет от двух до четырех дней.

Решение о незамедлительной эвакуации было принято после получения экспертной оценки, согласно которой в настоящее время сложилась оптимальная ситуация для начала такой операции, пояснил Наронгсак Осоттанакон.

Спасателям удалось откачать значительную часть воды из пещеры, осадки, которые ожидались с пятницы, оказались незначительными и не повлияли существенным образом на уровень воды в пещере.

Но наблюдатели говорят о том, что власти Таиланда, по всей видимости, просто вынуждены были срочно начать эту рискованную операцию, так как уровень воды в пещере на фоне дождей может повыситься, а кислорода в каверне, где находятся дети, остается все меньше.

Напомним, что в ходе подготовки к эвакуации детей из пещеры погиб профессиональный дайвер, бывший морской спецназовец Саман Кунан.