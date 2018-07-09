Начался второй этап операции по спасению детей из пещеры в Таиланде

В понедельник, 9 июля, начался второй этап операции по эвакуации детей из частично затопленной пещеры Тхам Луанг в Таиланде.

С утра усилился дождь. Но спасатели говорят, что осадки не повлияли существенным образом на уровень воды в пещере.

Около 13:00 по местному времени в изолированной зоне приземлился спасательный вертолет. К посадочной площадке подъехала машина скорой помощи.

Накануне, 8 июля, были спасены четыре человека.

Местные власти заявляли, что в воскресенье из пещеры вывели четырех детей. Они доставлены в больницу. В понедельник было объявлено, что мальчики себя чувствуют хорошо, принимают пищу самостоятельно и скоро встретятся с близкими.

Отец одного из мальчиков рассказал журналистам, что было принято решение сначала вывести "самых сильных детей". По его словам, до сих пор неизвестно, кто именно из мальчиков спасен.

Некоторые СМИ сообщали, что одним из первых четырех спасенных был 25-летний тренер Экапол Чантавонг, которого якобы были вынуждены срочно эвакуировать, так как он обессилел, отдав всю свою еду детям. Эта информация опровергается властями.

По оценке экспертов, спасательная операция будет проводиться еще в два этапа: из пещеры детей будут выводить группами по четыре человека.

Накануне телеканал CNN сообщал, что двое детей были выведены из затопленного участка пещеры, но ночью оставались под землей, в безопасном месте.

Эвакуацию детей осуществляют профессиональные кейв-дайверы, в числе которых пятеро граждан Таиланда и 13 иностранцев. Причем, как подчеркивают в таиландском МВД, второй и третий этап операции будут проводить те же дайверы, которые работали на первом этапе, поскольку они уже изучили пещеру Тхам Луанг.

Операция по эвакуации 12 детей и их тренера из пещеры Тхам Луанг началась утром в воскресенье. Дети находятся в пещере более двух недель, и за их спасением следят все мировые СМИ.

Власти Таиланда заявляли, что решающая фаза спасательной операции займет от двух до четырех дней.

Решение о незамедлительной эвакуации было принято после получения экспертной оценки, согласно которой в настоящее время сложилась оптимальная ситуация для начала такой операции, пояснил Наронгсак Осоттанакон.

Спасателям удалось откачать значительную часть воды из пещеры, осадки, которые ожидались с пятницы, оказались незначительными и не повлияли существенным образом на уровень воды в пещере.

Но наблюдатели говорят о том, что власти Таиланда, по всей видимости, просто вынуждены были срочно начать эту рискованную операцию, так как уровень воды в пещере на фоне дождей может повыситься, а кислорода в каверне, где находятся дети, остается все меньше.