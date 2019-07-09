Новинка от "Калашникова": БПЛА-камикадзе ZALA Lancet похож на израильский Hero

Военный обозреватель израильского телеканала "Кешет" Нир Двори опубликовал на своей странице в Twitter фотографию "новой разработки" российского концерна "Калашников". По мнению журналиста, представленный барражирующий боеприпас ZALA Lancet-3 очень похож на некую израильскую секретную разработку.

Администратор военного форума army.fresh.co.il Йосифун Кауфман для сравнения привел фотографию барражирующего боеприпаса Hero 400EC, созданного израильской компанией UVision. Есть очевидное сходство по внешнему виду и техническим характеристикам, хотя есть и определенные отличия.

С мнением израильских специалистов согласен один из ведущих российских экспертов в области беспилотной авиационной техники Денис Федутинов. В беседе с корреспондентом NEWSru.co.il он сказал: "Разработчики из входящей в состав концерна "Калашников" компании ZALA в случае с недавно презентованной разработки Lancet по-видимому вдохновлялись системами семейства Hero израильской компании UVision".

На выставке "Армия-2019" представители "Калашникова" говорили, что боеприпасы ZALA Lancet уже прошли испытания.

Презентационный ролик ZALA Lancet ("Калашников", Россия)

Презентационный ролик Hero 400EC (UVision, Израиль)

Отметим, что разработки "Калашникова"/ZALA не впервые похожи на зарубежные аналоги. Так, например, в феврале этого года на международной выставке IDEX-2019, проходившей в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты), "Калашников" беспилотный летательный аппарат KYB, самоподрывающийся при подлете к цели. Это беспилотник имел внешнее сходство с барражирующим БПЛА-камикадзе Orbiter 1K, созданным израильской компанией Aeronautics Defense Systems. Впрочем, по мнению Д.Федутинова, KYB был ближе к системе Warmate польской компании WB Electronics.