Выборы в Великобритании: Мэй сформирует правительство с ирландскими юнионистами

В Великобритании практически завершился подсчет голосов по итогам внеочередных парламентских выборов.

Консервативная партия во главе с действующим премьер-министром Терезой Мэй одержала победу на выборах, однако потеряла абсолютное большинство в Палате общин, составляющее 326 мест из 650.

После подсчета голосов в 649 округах консерваторы получают 318 мест в парламенте, Лейбористская партия во главе с Джереми Корбиным – 261, Шотландская национальная партия – 35, Северо-ирландская демократическая юнионистская партия – 10, северо-ирландская "Шинн-Фейн" - 7, уэльская "Плайд Кимру" - 4, "Зеленая партия" - 1, независимый кандидат - 1.

Выступавшая за выход из Евросоюза партия UKIP лишилась единственного депутата.

Корбин уже призвал Мэй подать в отставку и объявил о намерении попробовать сформировать коалицию, однако данный сценарий представляется маловероятным.

Тереза Мэй объявила о начале коалиционных переговоров с северо-ирландской демократической юнионистской партией (DUP) во главе с Арлен Фостер. Такая коалиция будет опираться на 328-329 голосов.

В 14:30 часов лидер консервативной партии Тереза Мей обратится к королеве Великобритании Елизавете II с просьбой возложить на нее обязанность по формированию коалиционного правительства.

Демократические юнионисты уже заявили о готовности поддержать Тори и вместе с ними вести переговоры о выходе Великобритании из ЕС. По оценкам политических экспертов, среди требований DUP будут максимально "незаметная" граница между Великобританией и Ирландией, пересмотр тарифов на паромное сообщение и снижение туристических налогов.

DUP увеличила свое представительство в парламенте с 8 до 10 депутатов за счет голосов, два года назад отданных Ольстерской юнионистской партии. В то же время голоса северо-ирландской демократической рабочей партии отошли в пользу "Шинн Фейн", выступающей за выход из состава королевства.

В Шотландии консервативная партия, возглавляемая Рут Элизабет Дэвидсон, сумела одержать победу в 13 округах, восстановившись от разгрома двухлетней давности (1 округ), тогда как Шотландская национальная партия лишилась 21 депутата, включая своего лидера в парламенте Ангуса Робертсона и бывшего первого министра Алекса Салмонда.

А вот в Англии консерваторы потерпели неожиданное поражение, потеряв 21 округ, из которых 20 – в пользу лейбористов.