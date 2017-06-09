9 июня 2017 г.
последняя новость: 10:48
Григорий Перельман заговорил
5 привычек, ускоряющих старение
У Пугачевой не выдержало сердце
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
09:39 Парламент Японии принял закон об отречении императора
08:12 Итоги выборов в Великобритании: победа и поражение консерваторов, "подвешенный парламент"
03:37 В Нью-Йорке задержаны 15 граждан Грузии, в том числе известный боец ММА и чемпион мира по боксу
02:19 Exit poll: консерваторы во главе с Терезой Мэй теряют абсолютное большинство в Палате общин
01:23 Внучка Никиты Хрущева погибла под колесами электрички в Москве
22:04 Жители Нью-Йорка и Мичигана планировали теракты от имени "Хизбаллы"
20:58 Трамп – о слушаниях в Сенате по делу Коми: "Мы находимся в осаде"
20:07 Райан вступился за Трампа: "Он – новичок в политике и учится в процессе работы"
19:48 Беспорядки в штате Мадхья-Прадеш: от пуль полицейских погибли пять фермеров
18:33 Крушение самолета в Мьянме: найдены тела 29 погибших, в числе которых 8 детей
В мире

Итоги выборов в Великобритании: победа и поражение консерваторов, "подвешенный парламент"

время публикации: 08:12 | последнее обновление: 08:46 блог версия для печати фото
Тереза Мэй
Итоги выборов в Великобритании: победа и поражение консерваторов, "подвешенный парламент"
Джереми Корбин

В четверг, 8 июня, в Великобритании состоялись всеобщие парламентские выборы.

Консервативная партия во главе с действующим премьер-министром Терезой Мэй одержала победу на выборах, однако потеряла абсолютное большинство в Палате общин (326 мест из 650).

По предварительным данным, консерваторы получают 306 мест в парламенте, Лейбористская партия во главе с Джереми Корбиным – 258, Шотландская национальная партия – 34, Либерально-демократическая партия – 12, независимые кандидаты – 21.

При этом exit poll предрекают консерваторам 314 мест, лейбористам – 266.

Если окончательные результаты будут примерно такими же, то после выборов Британию ожидает так называемый "подвешенный парламент", в котором ни одна из ведущих политических партий не будет иметь больше половины мест, отмечает BBC.

В этом случае прежнее правительство сохраняет полномочия до формирования нового, даже если кто-то из министров перестал в результате выборов быть депутатом. На момент публикации этого сообщения шесть министров уже потеряли место в парламенте. При этом известно, что глава МИД Великобритании Борис Джонсон, а также министры финансов и образования Филип Хаммонд и Джастин Грининг по итогам выборов переизбрались в парламент.

Нынешние парламентские выборы были досрочными. Об их проведении глава британского правительства Тереза Мэй объявила в апреле. Причиной этого решение стали разногласия в парламенте в связи с процессом выхода Великобритании из ЕС.

После завершения выборов Тереза Мэй выступила в штаб-квартире Консервативной партии в центре Лондона и поблагодарила сотрудников за работу.

Политические комментаторы не исключают, что после неудачных выборов Мэй не сумеет сформировать новый кабинет или не станет его формировать и покинет свой пост, тогда ее срок пребывания в должности премьер-министра станет рекордно коротким за последние 94 года. Мэй занимает пост главы кабинета с 13 июля 2016 года.

Партия, у которой большинство депутатов в парламенте по итогам подсчета голосов в 650 избирательных округах, считается победителем, и ее лидер почти всегда становится премьер-министром. Но на этот раз этого может не случиться. Партия, которая по итогам выборов занимает второе место, может сформировать правительство, если договорится с другими партиями.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 9 июня 2017 г.
Exit poll: консерваторы во главе с Терезой Мэй теряют абсолютное большинство в Палате общин
// NEWSru.co.il // В мире // 8 июня 2017 г.
В Великобритании стартовали парламентские выборы
// NEWSru.co.il // В мире // 7 июня 2017 г.
Тереза Мэй накануне выборов пообещала для борьбы с терроризмом изменить законы о правах человека
// NEWSru.co.il // В мире // 4 июня 2017 г.
Тереза Мэй: парламентские выборы в Великобритании пройдут по расписанию







  Rating@Mail.ru  
Пятница, 9 июня 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017