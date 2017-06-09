Итоги выборов в Великобритании: победа и поражение консерваторов, "подвешенный парламент"

В четверг, 8 июня, в Великобритании состоялись всеобщие парламентские выборы.

Консервативная партия во главе с действующим премьер-министром Терезой Мэй одержала победу на выборах, однако потеряла абсолютное большинство в Палате общин (326 мест из 650).

По предварительным данным, консерваторы получают 306 мест в парламенте, Лейбористская партия во главе с Джереми Корбиным – 258, Шотландская национальная партия – 34, Либерально-демократическая партия – 12, независимые кандидаты – 21.

При этом exit poll предрекают консерваторам 314 мест, лейбористам – 266.

Если окончательные результаты будут примерно такими же, то после выборов Британию ожидает так называемый "подвешенный парламент", в котором ни одна из ведущих политических партий не будет иметь больше половины мест, отмечает BBC.

В этом случае прежнее правительство сохраняет полномочия до формирования нового, даже если кто-то из министров перестал в результате выборов быть депутатом. На момент публикации этого сообщения шесть министров уже потеряли место в парламенте. При этом известно, что глава МИД Великобритании Борис Джонсон, а также министры финансов и образования Филип Хаммонд и Джастин Грининг по итогам выборов переизбрались в парламент.

Нынешние парламентские выборы были досрочными. Об их проведении глава британского правительства Тереза Мэй объявила в апреле. Причиной этого решение стали разногласия в парламенте в связи с процессом выхода Великобритании из ЕС.

После завершения выборов Тереза Мэй выступила в штаб-квартире Консервативной партии в центре Лондона и поблагодарила сотрудников за работу.

Политические комментаторы не исключают, что после неудачных выборов Мэй не сумеет сформировать новый кабинет или не станет его формировать и покинет свой пост, тогда ее срок пребывания в должности премьер-министра станет рекордно коротким за последние 94 года. Мэй занимает пост главы кабинета с 13 июля 2016 года.

Партия, у которой большинство депутатов в парламенте по итогам подсчета голосов в 650 избирательных округах, считается победителем, и ее лидер почти всегда становится премьер-министром. Но на этот раз этого может не случиться. Партия, которая по итогам выборов занимает второе место, может сформировать правительство, если договорится с другими партиями.