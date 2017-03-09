Либерман призвал США прекратить финансирование Совета по правам человека

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман встретился 8 марта в Вашингтоне с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном. Они обсудили ряд вопросов, касающихся израильско-американских отношений, а также темы, стоящие на повестке дня двух стран, сообщает пресс-служба минобороны Израиля.

Глава израильского оборонного ведомства попросил в ходе встречи, чтобы Госдепартамент пересмотрел американскую политику в отношении Совета ООН по правам человека и действующей под эгидой ООН организации гуманитарной помощи палестинским беженцам UNRWA. По мнению Либермана, эти организации не выполняют свое предназначение, Совет по правам человека занят очернением государства Израиль и целенаправленными попытками навредить ему, систематически искажая действительность: более 60% решений, принимаемых в Совете, касаются Израиля, а не таких стран как Иран и Северная Корея, где ситуация с правами человека очень тяжелая, или же Сирии, где происходят массовые убийства.

Либерман попросил Тиллерсона проверить возможность выхода Соединенных Штатов из Совета по правам человека и прекращения его финансирования, а также проинспектировать действия организации гуманитарной помощи палестинским беженцам UNRWA и критерии ее работы.

Еще одной темой обсуждения на встрече главы израильского оборонного ведомства и госсекретаря США стали отношения между Израилем и Палестинской автономией. Либерман сказал Тиллерсону, что поселения не являются препятствием к миру. По словам Либермана, поселения не стали препятствием мирным соглашениям с Египтом и Иорданией, и не препятствуют соглашению с палестинцами.

Тиллерсон и Либерман также обсудили ситуацию в Сирии и Ливане, в контексте негативного влияния на происходящее в регионе со стороны Ирана, подрывающего стабильность на Ближнем Востоке и занимающегося экспортом террора по всему миру. Авигдор Либерман поблагодарил Рекса Тиллерсона за искреннее дружеское отношение к Израилю и за оказанный ему теплый прием. По завершении официальной встречи министры побеседовали с глазу на глаз.

Министр обороны Израиля в рамках визита в США также провел в Конгрессе встречу с советником по национальной безопасности генералом Гербертом Макмастером.